На Арестовича* завели уголовное дело из-за высказываний о женщинах

В отношении экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича* возбудили уже четвертое уголовное дело.

Инициатором стала депутат Верховной Рады Инна Совсун. Она же сообщила, что полиция начала расследование, к нему также присоединилась Киевская городская прокуратура.

Совсун не понравилось, что Арестович* на своих закрытых "психологических семинарах" называл женщин "существами, которых хочется душить". Дело возбуждено по стать о пропаганде культа насилия.

В России на Арестовича* тоже возбудили уголовное дело – по статье о публичных призывах к экстремизму.

*включен в список экстремистов и террористов в РФ