13 Октября 2023
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Армия и ВПК За рубежом
Фото: Reuters/Amir Cohen

Армия Израиля заявила, что нанесла удары по 750 военным объектам ХАМАС

Армия обороны Израиля сообщила, что за ночь нанесла удары по 750 военным объектам в секторе Газа, в том числе по резиденциям высокопоставленных представителей ХАМАС.

Также под удар попали подземные туннели ХАМАС, склады для хранения оружия, пункты связи, передает РИА Новости.

Ранее Минобороны Израиля и ЦАХАЛ уведомили ООН о необходимости эвакуации 1,1 млн жителей сектора Газа на юг территории в течение 24 часов. Вероятно, требование об эвакуации гражданского населения связано с планами Израиля начать наземную военную операцию в Газе.

Теги: израиль, хамас, цахал


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