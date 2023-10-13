Армия Израиля заявила, что нанесла удары по 750 военным объектам ХАМАС

Армия обороны Израиля сообщила, что за ночь нанесла удары по 750 военным объектам в секторе Газа, в том числе по резиденциям высокопоставленных представителей ХАМАС.

Также под удар попали подземные туннели ХАМАС, склады для хранения оружия, пункты связи, передает РИА Новости.

Ранее Минобороны Израиля и ЦАХАЛ уведомили ООН о необходимости эвакуации 1,1 млн жителей сектора Газа на юг территории в течение 24 часов. Вероятно, требование об эвакуации гражданского населения связано с планами Израиля начать наземную военную операцию в Газе.