С третьей попытки: новым спикером думы Екатеринбурга стала Анна Гурарий

В эту пятницу, 13 октября, депутаты Екатеринбурга собрались на внеочередное заседание. Поводом стало избрание председателя городской думы.

Ожидалось, что спикера выберут еще на первом заседании думы нового созыва, которое состоялось в сентябре, однако тогда было решено вопрос отложить. В этот вторник, 10 октября, депутаты собрались на второе заседание, но снова не смогли определиться. При этом отдельные народные избранники заметили, что "процедура превращается в фарс".

Сегодня прошло третье заседание гордумы, которое было внеочередным. Вопрос в повестке был всего один – "Об избрании председателя Екатеринбургской городской думы". Как и ожидалось, пост заняла сотрудница УрФУ Анна Гурарий. Ранее кандидатуру девушки поддержал президиум политсовета свердловского отделения "Единой России".

"Уверен, что мы – депутаты и партия "Единая Россия" – сделали правильный выбор. И Анна Гурарий вместе с депутатами, главой города, губернатором и горожанами сделает наш любимый город еще лучше и уютней. Екатеринбург – сильный город с твердым мужским характером. А роль и влияние женщин, с их заботливым и теплым отношением к людям, в истории города огромна. Женщина может сгладить углы, рассудить по справедливости, поддержать гармонию и порядок. Быть над схваткой между разными группами влияния. В политике и городском хозяйстве это очень важно", - заявил глава фракции "Единой России" в гордуме Алексей Вихарев.

Сообщалось, что кандидатуру Гурарий якобы одобрил свердловский губернатор Евгений Куйвашев. На неделе, когда выбирали спикера, глава региона ушел в отпуск.