Алексей Текслер на встрече с премьером Романом Головченко: Беларусь для нас – безусловный приоритет в международном сотрудничестве

Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко посещает с рабочим визитом Южный Урал. Визит белорусского премьера можно назвать "ответным". Напомним, в ноябре 2022 года Алексей Текслер побывал в Минске.

Тогда южноуральская делегация, в частности, осмотрела ОАО "Минский автомобильный завод". И с этим предприятием Челябинская область уже сотрудничает. К примеру, по заключенному контракту предприятие должно поставить в Златоуст 17 автобусов МАЗ-206. По итогам того визита автозавод "Урал" смог закрыть потребности в части комплектующих белорусского производства. Сейчас эта тема в связи с продолжающимся ростом объема производства на автозаводе вновь актуальна, тем более, что по итогам первого полугодия 2023 года автозавод является основным импортером продукции из Республики Беларусь на Южный Урал.

Регион приобретает значительное количество разной техники в Республике Беларусь: это автобусы МАЗ, БелАЗы, тракторы Минского тракторного завода – 54 % тракторного парка всех сельскохозяйственных предприятий Челябинской области составляют машины марки "Беларус". К слову, в июле 2023 года на выставке "ИННОПРОМ" было подписано соглашение между Минским и Челябинским тракторными заводами по проекту производства гусеничных тракторов "Беларус" на площадке в Челябинске.

В свою очередь, Челябинская область поставляет в Беларусь широкую номенклатуру продукции: от традиционной для региона металлургической продукции до инновационных разработок – систем для "умных домов", интерактивных комплексов для детских садов и школ и многое другое. В этом году в Минске открыт выставочный павильон Челябинской области, где представлена продукция 51 предприятия региона.

На рабочей встрече губернатора Алексея Текслера и белорусского премьера Романа Головченко было отмечено, что Челябинская область — один из важнейших торгово-экономических партнеров Беларуси среди регионов РФ. И сейчас важно поддерживать тот положительный тренд, который сложился в торгово-экономическом сотрудничестве Беларуси и Южного Урала.

В прошлом году объем этого сотрудничества превысил $0,5 млрд, что на 20% больше, чем в предыдущем 2021 году.

"Республика Беларусь для нас – безусловный приоритет в международном сотрудничестве", – акцентировал Алексей Текслер.

В подтверждение этих слов стоит отметить, что в ходе визита были проработаны вопросы не только вопросы по экономическому сотрудничеству, но и по организации прямых рейсов Челябинск-Минск-Челябинск, реализации совместных гуманитарных и образовательных проектов.

Также в ходе рабочей встречи обсудили вопросы импортозамещения и совместной работы в условиях санкционного давления недружественных стран. Помимо уже действующих направлений сотрудничества губернатор выразил надежду на взаимодействие в строительной отрасли, отметив, что белорусские строители хорошо зарекомендовали себя и область готова доверять им важные объекты.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко важнейшим направлением сотрудничества обозначил промышленную кооперацию.

"Это то направление, где мы создаем востребованные инновационные продукты. Вы упомянули поставки автокомпонентов. Сегодня на автомобильном заводе „Урал“ обсудим дополнительные ниши, возможные проекты, помимо поставок. Очень неплохо себя показывает проект по совместному созданию специальной техники — цистерн, кранов, бетономешалок и т.д. Объединяем шасси Минского автомобильного завода и надстройки от челябинских предприятий", — отметил премьер-министр.

Кстати, продукты совместного производства вызывают интерес потребителей не только в Челябинской области, но и, например, в Тюменской области, Югре, на Ямале.

12 октября, всего за один день визита белорусской делегации, предприятия Челябинской области и Белоруссии подписали контракты о сотрудничестве на сумму порядка $15 млн. Как пояснил Роман Головченко журналистам, компании стали активно сотрудничать друг с другом на Белорусской универсальной товарной бирже, благодаря этому поставки из Челябинской области в Белоруссию увеличились в 14 раз.

Укреплять сотрудничество особенно важно в нынешней геополитической ситуации, несмотря на санкции, добавляет заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк. "Предприятиям двух соседних государств удается вести внешнеэкономическую деятельность. Беларусь была и остается одним из основных торговых партнеров нашего региона. Традиционно в Беларусь Челябинская область поставляет металл, изделия из него, а покупает различную технику", — отметил вице-губернатор.

В ходе встречи с белорусским премьером глава Южного Урала Алексей Текслер выразил уверенность, что обороты взаимной торговли будут только расти. "Будем развивать все направления нашего сотрудничества. Уверен, что для этого мы уже сформировали прочную основу, и будем только наращивать обороты", – подытожил губернатор.