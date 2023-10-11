На Урале два перевозчика заплатят компенсацию за высадку детей из автобуса

На Среднем Урале суд взыскал компенсацию с перевозчиков за высадку детей из автобуса.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, все случилось в январе этого года: двух несовершеннолетних детей жительницы Каменска-Уральского высадили из рейсового автобуса №8. Кондуктор заявила, что проездные, которые им выдали в школе, недействительны. В ожидании другого автобуса ребята простояли на улице больше получаса при температуре -17 градусов.

Мать школьников обратилась с иском и потребовала с перевозчиков – ООО "Экспресс Сити" и ООО "ПАП-1" – компенсацию морального вреда. В суде выяснилось, что в декабре 2022 года предприятие "Экспресс-Сити" через школы выдало детям проездные билеты, которые закупались за счет городского бюджета. Однако в начале января перевозчик на маршруте №8 сменился, о чем образовательные учреждения были в курсе. В свою очередь, ООО "ПАП-1" просило в иске отказать, так как проездные не выдавало, а значит, и не является ответчиком.

В итоге Синарский районный суд Каменска-Уральского взыскал с ООО "ПАП-1" в пользу школьников по 10 тысяч рублей компенсации морального вреда, по 875 рублей – судебные расходы, по 641 рублю – почтовые расходы. С ООО "Экспресс-Сити" взыскали компенсацию морального вреда по 5 тысяч рублей, штраф – по 2,5 тысячи рублей, а также судебные и почтовые расходы.

Оба перевозчика подали апелляцию. Однако в Свердловском облсуде пояснили, что их привлекли не из-за проездных билетов, а за высадку из общественного транспорта детей без сопровождения родителей, что по закону запрещено. Довод о том, что школьников якобы никто не высаживал из автобуса, был опровергнут материалами дела. Решение суда первой инстанции оставлено в силе.