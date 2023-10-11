В Перми замдиректора департамента администрации осужден за налоговое преступление

В Перми суд вынес приговор бывшему руководителю коммерческой организации. Он признан виновным в сокрытии денежных средств за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, страховым взносам, совершенном в крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Виновный в период с 2021 по 2022 годы, имея недоимку по налогам и страховым взносам более 200 миллионов рублей, совершил сокрытие денежных средств и имущества организации в особо крупном размере, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, страховым взносам, в сумме, превышающей 100 миллионов рублей.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 700 тысяч рублей.

В ведомстве не раскрывают личность осужденного. Говорится лишь, что он руководил компанией, осуществляющей деятельность в сфере строительства, ремонта и содержания дорог. По данным "Ъ", речь может идти о бывшем директоре ООО "Дортехинжиниринг" Александре Эдельмане, позже назначенном первым заместителем начальника департамента дорог и благоустройства администрации Перми. В телефонном справочнике, размещенном на сайте администрации города, он до сих пор указан там в этой должности.