В Перми замдиректора департамента администрации осужден за налоговое преступление

11 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россию выдавливают с Закавказья

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Перми замдиректора департамента администрации осужден за налоговое преступление

В Перми суд вынес приговор бывшему руководителю коммерческой организации. Он признан виновным в сокрытии денежных средств за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, страховым взносам, совершенном в крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Виновный в период с 2021 по 2022 годы, имея недоимку по налогам и страховым взносам более 200 миллионов рублей, совершил сокрытие денежных средств и имущества организации в особо крупном размере, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, страховым взносам, в сумме, превышающей 100 миллионов рублей.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 700 тысяч рублей.

В ведомстве не раскрывают личность осужденного. Говорится лишь, что он руководил компанией, осуществляющей деятельность в сфере строительства, ремонта и содержания дорог. По данным "Ъ", речь может идти о бывшем директоре ООО "Дортехинжиниринг" Александре Эдельмане, позже назначенном первым заместителем начальника департамента дорог и благоустройства администрации Перми. В телефонном справочнике, размещенном на сайте администрации города, он до сих пор указан там в этой должности.

Теги: замдиректора департамента администрации, налоговое преступление, суд, штраф


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети