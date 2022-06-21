Моор прокомментировал резкое повышение стоимости ЖКХ для тюменцев

Губернатор Александр Моор во время прямого эфира прокомментировал повышение тарифов на коммунальные услуги, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, с 1 июля 2022 года в Тюмени цены на ЖКУ вырастут до 14,9%.

Моор заявил, что практически все коммунальные ресурсы в Тюменской области стоят меньше фактической стоимости их производства. Кроме того, с 1 июля 2022 года снижен порог предоставления субсидии на оплату ЖКУ. Если расходы семьи превышают 20%, то на все превышение будет выплачиваться субсидия из бюджета.

"Никто из нуждающихся не останется без нашей помощи", - отметил губернатор. Для получения субсидии нужно обратиться в органы социальной защиты по месту жительства.

Также глава региона рассказал о развитии коммунальной инфраструктуры в Тюменской области. Заключено 13 концессионных соглашений в отношении объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения на сумму почти 29 млрд руб., из них порядка 24 млрд руб. средства концессионеров.

К централизованной системе водоснабжения подключат еще 15 населенных пунктов региона, что позволить обеспечить качественной водой еще более 33 000 человек.

В Тобольске планируется реконструкция Жуковской насосной фильтровальной станции и сетей водоснабжения, централизованная система водоотведения появится в "Левобережье".