В Тюмени рост тарифов на тепло и воду будет намного выше, чем в других муниципалитетах

В Тюмени с июля 2022 г. тарифы за ЖКХ вырастут на 14,9%. Соответствующее постановление опубликовал губернатор Тюменской области Александр Моор. Оно опубликовано на официальном портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

В других муниципалитетах рост тарифа составит 3,4%.

Тариф за тепло вырастет до 1598,42 руб. за Гкал (сейчас 1391,14 руб.) — на 207 руб. 28 коп. Изменения коснутся квартир, подключенных к тепловым компаниям: ТМУП "ТТС", АО "УТСК", ПАО "СУЭНКО".

Для подключенных к котельной ООО "Технолог" — до 1335,09 рубля за Гкал, от УК "На Пражской" — до 1265,81 рубля за Гкал, от УК "Авангард" — до 1253,24 руб. за Гкал, от Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны — до 1307,7 рубля за Гкал.

Тариф за отопление вырастет на 3,4% только у потребителей, подключенных к котельным "СБК Энерго" — до 2107,68 рубля за Гкал, "Теплый дом" — до 3056,31 руб. за Гкал, ООО "Рассвет-Т" — до 2701,43 руб. за Гкал.

Услуги по подаче питьевой воды и по водоотведению от "Тюмень Водоканала" также вырастут на 14,9% — до 38,55 рубля за кубометр воды и до 24,38 рубля за кубометр за водоотведение. От "Тюменские моторостроители" - на 3,4% — до 36,43 рубля за кубометр за питьевую воду и до 21,4 рубля за кубометр за водоотведение.

Также ожидается рост тарифов на 3,4% за электроэнергию и обращение с мусором.