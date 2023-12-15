Правительство Тюменской области сдерживает рост тарифов на коммунальные услуги

Правительство Тюменской области сдерживает рост тарифов на коммунальные услуги, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

7 млрд рублей выделено из регионального бюджета, чтобы средний рост коммунального платежа жителей не превысил 9,6% с 1 июля 2024 года.

Директор департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области Евгений Карташков заявил, что рост стоимости коммунальных ресурсов имеет объективные факторы - стоимость энергоресурсов увеличивается, растет МРОТ, учитываются инфляционные процессы и затраты на создание, модернизацию, реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры.

"В Тюменской области с 1 июля 2024 года ограничение роста коммунального платежа в среднем по региону составит 9,6%. Для газифицированных домов эта цифра будет чуть выше - 10,2%. Средний рост совокупного коммунального платежа не превысит 9,6%", - заявил он.

В Тюменской области граждане, у которых оплата ЖКУ, включая плату за капремонт, превышает 20% от дохода, могут рассчитывать на субсидию. Для ее получения необходимо обратиться в органы социальной защиты, подать заявление можно как напрямую, так и через МФЦ и Госуслуги.

Жители могут определить, какой размер ежемесячной субсидии возможно получить, с помощью бесплатного регионального онлайн-сервиса "Умный помощник ЖКХ".