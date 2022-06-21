В Челябинске задержали мужчину за сообщение о "минировании" здания военного комиссариата

В Челябинске задержали мужчину, сообщившего об опасном предмете в здании военного комиссариата в Курчатовском районе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В полицию поступило анонимное сообщение о "минировании". Здание проверили сотрудники полиции и экстренные службы. Подозрительных предметов не нашли. Звонивший мужчина был оперативно установлен. Это деяние местный житель совершил из хулиганских побуждений.

Сейчас мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.