21 Июня 2022
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Армия и ВПК ДНР и ЛНР
Денис Пушилин, ДНР (2014) | Фото:Накануне.RU

Глава ДНР разрешил принимать иностранцев на военную службу по контракту

Глава ДНР Денис Пушилин подписал распоряжение Государственного комитета обороны республики, согласно которому в стране можно принимать на военную службу по контракту иностранцев.

"Постановляю определить, что в период действия военного положения и в военное время правоотношения, связанные с поступлением на военную службу во внутренние войска министерства внутренних дел ДНР, её прохождением и прекращением, возникают и осуществляются с учётом следующих особенностей: прохождение военной службы осуществляется гражданами Донецкой Народной Республики по призыву, в том числе по мобилизации, и по контракту, иностранными гражданами – по контракту", - говорится в документе.

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания – 6 июня.

Теги: ДНР, Денис Пушилин



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