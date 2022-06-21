СМИ: Сбер и ВТБ перестали переводить валюту в другие российские банки

Сбербанк и ВТБ – крупнейшие российские банки с госучастием – сообщили, что перестали осуществлять валютные переводы в другие российские банки, передает РИА Новости. Пока не уточняется, с чем связано такое решение. Также пока нет реакции Центрального банка на такое ограничение, введенное коммерческими банками.

Ранее ряд банков заявил о введении отрицательных ставок на валютные счета физлиц, а также об ограничениях при SWIFT-переводах на счета в иностранных банках.