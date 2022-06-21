Немецкая Linde может выйти из проекта строительства СПГ-завода в Ленинградской области

Немецкая компания Linde может выйти из проекта "Русхимальянса" (по 50% - у "Газпрома" и "Русгаздобычи" Артёма Оболенского) по строительству СПГ-завода мощностью 19,5 млн т в год в Усть-Луге. Linde в проекте выступает EPC-подрядчиком и поставщиком части оборудования.

Немецкая компания, как утверждают собеседники "Ъ", уже вышла из совместного предприятия (СП) с "Северсталью" по производству теплообменников, теперь "Русхимальянс" будет производить их самостоятельно. Кроме того, Linde покинула проект Амурского ГХК СИБУРа. Неопределенность с проектом "Балтийского СПГ" после ухода Linde, вероятно, затронет и технологически связанный проект строительства газохимического завода в Усть-Луге.

Linde уведомила "Газпром" об отказе от работы по проектированию и строительству СПГ-завода в Усть-Луге. Проект по сжижению газа на Балтике Linde реализовывала в консорциуме с Renaissance Heavy Industries. EPC-контракт будет расторгнут в ближайшее время, поясняет один из собеседников издания, добавляя, что "Газпром" и "Русгаздобыча" сейчас ищут возможные варианты выхода из ситуации, в том числе возможность перезаключить контракт с Linde c третьей стороной. Немецкая компания заявила о своей принципиальной позиции относительно отказа от сотрудничества с "Газпромом".

У Linde было в России совместное предприятие с "Северсталью", которое производит теплообменники. Восемь штук планировалось поставить на "Балтийский СПГ". По данным "Ъ", "Русхимальянс" выкупил 100% этого СП и рассчитывает производить данное оборудование самостоятельно.