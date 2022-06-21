Общественный транспорт Екатеринбурга продлил расписание из-за акции "Свеча памяти"

Работа общественного транспорта в Екатеринбурге сегодня будет продлена из-за проведения акции "Свеча памяти".

Напомним, что "Свеча памяти" приурочена ко Дню памяти и скорби - дню, когда ровно 81 год назад началась Великая Отечественная война. В уральской столице жители города соберутся вместе, чтобы почтить память павших солдат. В 21.45 они соберутся на проспекте Ленина, а в 22.20 двинутся в сторону Площади 1905 года. Там в 22.45 состоится митинг, который завершится минутой молчания.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе муниципального предприятия "Гортранс", метро сегодня будет работать до 00.30. Помимо этого с пр. Ленина (от ул. Хохрякова до ул. Вайнера) можно будет доехать на трамваях № 6, 18, 13 и автобусах № 27, 28, 57. С пр. Ленина (на участке от Карла Либкнехта до Пушкина) - на трамваях № 15, 18, 13, 26 и автобусах № 24, 50, 54, 57, 57а. С подробным расписанием можно ознакомиться здесь.