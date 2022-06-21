Экс-мэра Владивостока Гуменюка обвиняют в получении взяток на 38 млн рублей

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка. По новым данным следствия, он обвиняется в получении взяток на 38,1 миллиона рублей.

Как сообщает СУСК РФ по Приморскому краю, Гуменюк, ранее работавший директором ГБУ "Хозяйственное управление администрации края", получал взятки от своего знакомого, который управлял коммерческими организациями, занимающимся строительством.

Кроме того, следствие считает, что с декабря 2018 по февраль 2021 года Гуменюк, занимавший пост мэра Владивостока, получал взятки в виде денег от того же знакомого, который выступал в качестве посредника от представителей МБУ "Некрополь", за общее покровительство и попустительство при оказании похоронных услуг.

Гуменюк был задержан в октябре прошлого года. СК сообщил, что его подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

В мае 2021 года – после отставки Гуменюка с поста мэра Владивостока – у него дома проводились обыски.

В отставку он подал добровольно, но после критики со стороны губернатора Приморья Олега Кожемяко и полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.