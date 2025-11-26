Экс-мэра Владивостока освободили от наказания после получения военной награды

Бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка освободили от отбывания наказания за взяточничество в связи с получением им Георгиевского креста IV степени. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Приморья.

Кроме того, суд снял арест с имущества Гуменюка: восьми объектов недвижимости и транспорта.

В январе 2023 года Гуменюк был осужден на 16,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима по делу о взятках на общую сумму более 38 млн рублей. Он сумел добиться смягчения приговора до 12 лет колонии. Второе уголовное дело в отношении Гуменюка о превышении должностных полномочий было прекращено судом в октябре 2023 года в связи с истечением сроков уголовной ответственности. В январе 2024 года сообщалось, что он подписал контракт с Минобороны России и отправился в зону СВО.