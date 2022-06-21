Банкам разрешат вводить "отрицательные ставки" по валютным депозитам юрлиц

Минэкономразвития России подготовило законопроект, разрешающий банкам применять отрицательные ставки по валютным депозитам юридических лиц, пишет РБК. Поправки разработаны "для снижения концентрации средств в валюте" в кредитных организациях. Документ уже поддержан Минфином и Банком России.

Законопроект в случае принятия может вступить в силу почти сразу. В ЦБ отмечают, что инициатива направлена на "постепенную девалютизацию российской экономики".

Законопроект будет иметь обратную силу, то есть распространится на уже заключенные договоры банков и юрлиц.

Из-за юридических моментов просто отменить начисление процентов по вкладам банки не могут, поэтому поправки разрешают взимать комиссию. Причем комиссия может быть больше процентов по вкладу, то есть клиент будет терять в деньгах.

Напомним, ранее банки уже начали вводить такие ставки для физических лиц. Тинькофф-банк заявил, что с 23 июня будет брать 12% годовых за обслуживание валютных карточных счетов, на которых имеется более 1 тыс. у.е. На аналогичный шаг пошел Райффайзенбанк. Тогда Центральный банк России называл недопустимым одностороннее установление комиссий на обслуживание счетов и вкладов граждан.