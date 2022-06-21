Банкам разрешат вводить "отрицательные ставки" по валютным депозитам юрлиц

21 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВСУ потеряли 50 офицеров и генералов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика В России
(2004) |

Банкам разрешат вводить "отрицательные ставки" по валютным депозитам юрлиц

Минэкономразвития России подготовило законопроект, разрешающий банкам применять отрицательные ставки по валютным депозитам юридических лиц, пишет РБК. Поправки разработаны "для снижения концентрации средств в валюте" в кредитных организациях. Документ уже поддержан Минфином и Банком России.

Законопроект в случае принятия может вступить в силу почти сразу. В ЦБ отмечают, что инициатива направлена на "постепенную девалютизацию российской экономики".

Законопроект будет иметь обратную силу, то есть распространится на уже заключенные договоры банков и юрлиц.

Из-за юридических моментов просто отменить начисление процентов по вкладам банки не могут, поэтому поправки разрешают взимать комиссию. Причем комиссия может быть больше процентов по вкладу, то есть клиент будет терять в деньгах.

Напомним, ранее банки уже начали вводить такие ставки для физических лиц. Тинькофф-банк заявил, что с 23 июня будет брать 12% годовых за обслуживание валютных карточных счетов, на которых имеется более 1 тыс. у.е. На аналогичный шаг пошел Райффайзенбанк. Тогда Центральный банк России называл недопустимым одностороннее установление комиссий на обслуживание счетов и вкладов граждан.

Теги: депозит, влкад, юрлицо, валюта, отрицательная ставка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети