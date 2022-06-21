Исследование: каждый второй россиянин тратит на содержание ребенка до 30 тыс. рублей в месяц

51% россиян тратит на содержание ребенка — покупку еды, одежды, игрушек, оплату кружков — до 30 тыс. руб. в месяц.

Согласно исследованию страховых компаний "Росгосстрах Жизнь" и "Росгсосстрах", в семьях с одним ребенком 67% опрошенных тратят на содержание до 30 тыс. руб. в месяц. 75% заявили, что эта сумма не превышает трети их ежемесячного дохода, а для каждого пятого она составляет 30-50% дохода.

23% участников исследования тратят на ребенка до 30-50 тыс. руб. в месяц, а 9% — больше 50 тыс. руб. в месяц.

В семьях с двумя детьми 60% российских родителей тратят на содержание детей от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб. в месяц. Для двух третей из таких семей эта сумма составляет 30-50% ежемесячного дохода. 21% опрошенных тратит на своих детей до 30 тыс. руб. в месяц, 20% — больше 50 тыс. руб. в месяц.

В семьях с тремя и более детьми треть респондентов тратят на их содержание 50-75 тыс. руб. в месяц. 57% эта сумма составляет 30-50% их ежемесячного дохода. В то же время 24% тратят до 30 тыс. руб. в месяц, 22% — 30-50 тыс. руб. в месяц, каждый десятый — 75-100 тыс. руб. в месяц и столько же — свыше 100 тыс. руб. в месяц.

В 60% семей управлением расходами на содержание детей занимается мать, в 29% — отец, сообщает РБК.