Минобороны РФ озвучило число потерь на Украине

Минобороны РФ впервые озвучило число потерь российских военных в ходе операции на Украине.

"Среди наших товарищей, участвующих в специальной военной операции, есть потери - 498 российских военных погибли при исполнении воинского долга, 1597 наших товарищей получили ранения", - сообщили в Минобороны.

Там добавили, что ни военнослужащие срочной службы, ни курсанты учебных заведений России в специальной операции не участвуют.

Минобороны России также сообщило про более 2 870 убитых украинцев и около 3 700 раненых. А количество пленных военнослужащих силовых ведомств Украины составляет 572 человека.