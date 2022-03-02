02 Марта 2022
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Армия и ВПК В России
военный, солдат, спецоперация, армия (2022) | Фото: AP Photo/Andriy Dubchak, архив

Минобороны РФ озвучило число потерь на Украине

Минобороны РФ впервые озвучило число потерь российских военных в ходе операции на Украине.

"Среди наших товарищей, участвующих в специальной военной операции, есть потери - 498 российских военных погибли при исполнении воинского долга, 1597 наших товарищей получили ранения", - сообщили в Минобороны.

Там добавили, что ни военнослужащие срочной службы, ни курсанты учебных заведений России в специальной операции не участвуют.

Минобороны России также сообщило про более 2 870 убитых украинцев и около 3 700 раненых. А количество пленных военнослужащих силовых ведомств Украины составляет 572 человека.

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