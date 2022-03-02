02 Марта 2022
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Политика Санкт-Петербург
митинг, донбасс, лп (2022) | Фото: Объединение профсоюзов России

В Петербурге прошла акция в поддержку спецоперации ВС РФ по денацификации Украины

Члены Объединения профсоюзов России вышли к Медному всаднику в Санкт-Петербурге в поддержку военной спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины.

В среду, 2 марта, в Северной столице состоялась массовая акция в поддержку действий российских войск на территории Украины. Члены Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ собрались у Медного всадника. Участие в мероприятии также принимает председатель организации, депутат Государственной Думы Сергей Вострецов. Собравшиеся держат в руках флаги Луганской народной республики, плакаты «Россия, мы вместе», «Поддержим ВС РФ», «Россия и Донбасс – это мы», а также скандируют: «НАТО, руки прочь от Украины!», «Зеленского к ответу!» и «Фашизм не пройдет!».

митинг, донбасс, лп(2022)|Фото: Объединение профсоюзов России

митинг, донбасс, лп(2022)|Фото: Объединение профсоюзов России

Обращаясь к участникам акции, Вострецов назвал президента Украины Владимира Зеленского предателем украинского народа, который своими действиями и отказом договариваться погубил множество мирных жизней. Также он напомнил, что жители ЛНР на протяжении восьми лет не могли навестить своих родственников, оставшихся на территории Украины.

«С Луганска, с ЛНР к родственникам не приехать. Боятся этих фашистских молодчиков. И сегодня, если наши ребята не освободят Украину от этой чумы коричневой, то не будет там никакой свободы», – заявил депутат.

митинг, донбасс, лп(2022)|Фото: Объединение профсоюзов России

Собравшиеся убеждены, что решение российского руководства полностью оправдано, так как украинские власти не только продолжали курс на НАТО и войну против жителей ЛНР и ДНР, но и заявили о желании иметь в своем распоряжении ядерное оружие, тем самым создавая реальную военную угрозу для России. Сергей Вострецов считает, что действия ВС РФ по денацификации и демилитаризации Украины носят упреждающий характер и направлены на то, «чтобы вырвать это фашистское жало».

Теги: денацификация украины, спецоперация вс рф, объединение профсоюзов россии



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