02 Марта 2022
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Коллаж, карта ДНР и ЛНР вместе с городом Счастье и станицей Луганская (2022) | Фото: Накануне.RU

ЛНР освободила Новоайдар

Народная милиция ЛНР при поддержке ВС РФ освободила поселок городского типа Новоайдар. Об этом заявил официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, стратегическая значимость поселка в том, что есть прямой выход на Северодонецк, который является административным центром оккупированной "Луганской области".

Армия ЛНР готовится к решающей атаке по освобождению города. В городе уже идут бои, заявил утром глава ЛНР Леонид Пасечник. Задача осложняется тем, что украинские нацисты прикрываются гражданским населением и оборудуют огневые позиции в школах и больницах.

Теги: ЛНР



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