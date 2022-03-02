ЛНР освободила Новоайдар

Народная милиция ЛНР при поддержке ВС РФ освободила поселок городского типа Новоайдар. Об этом заявил официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, стратегическая значимость поселка в том, что есть прямой выход на Северодонецк, который является административным центром оккупированной "Луганской области".

Армия ЛНР готовится к решающей атаке по освобождению города. В городе уже идут бои, заявил утром глава ЛНР Леонид Пасечник. Задача осложняется тем, что украинские нацисты прикрываются гражданским населением и оборудуют огневые позиции в школах и больницах.