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Общество Московская область
Сторонники Левого Фронта провели в Москве акцию солидарности с медсестрами из перинатального центра в Коломне (2022) | Фото: Cергей Удальцов

В Москве прошли пикеты в поддержку коломенских медсестер

В Коломенском перинатальном центре медсестра Юлия Шатская, якобы, под давлением отказалась от голодовки. Еще одной медсестре Наталье Трухиной, которая первой начала голодовку в знак протеста, в кабинете главврача стало плохо, она ушла на больничный. Об этом сообщила младшая медсестра центра Иоланта Русецкая, ее видеозаявление появилось в соцсетях.

Младшая медсестра с 8 февраля также начала голодовку в защиту трудовых прав.

Ранее медсестры объявили, что к голодовке каждые пять дней будут присоединяться новые участники. Акция медиков пока бессрочная.

Между тем, 8 февраля сторонники "Левого фронта" провели в Москве акцию солидарности с медсестрами из перинатального центра в Коломне. Также представители движения поддержали работников "скорой помощи" в городе Ишимбай (Башкортостан), объявивших "итальянскую" забастовку с требованием повышения оплаты за переработки.

Сторонники Левого Фронта провели в Москве акцию солидарности с медсестрами из перинатального центра в Коломне(2022)|Фото: Cергей Удальцов

Сторонники Левого Фронта провели в Москве акцию солидарности с работниками "скорой помощи" в городе Ишимбай(2022)|Фото: Cергей Удальцов

Напомним, в медучреждении Коломны ранее разгорелся скандал из-за того, что в смотровых кабинетах были установлены камеры видеофиксации. На четыре отделения работают всего 20 младших медицинских сестер вместо требуемых 160, и после их жалоб в минздрав руководство больницы якобы разместило камеры, чтобы фиксировать нарушения "неугодных". Начальство же уверяло, что камеры были поставлены еще до этого и нацелены на борьбу с коррупцией в среде врачей. Акция протеста в Коломенском перинатальном центре началась 2 февраля. Медики жалуются на ухудшение условий труда, бездействие руководства и трудовой инспекции, а также на сокращение зарплаты вследствие оптимизации.

Теги: коломна, медсестры, перинатальный центр, голодовка



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Ранее 03.02.2022 13:28 Мск Голодающая медсестра из Коломны рассказала, что к ней приставили "надзирателей"
Ранее 02.02.2022 10:35 Мск Медсестры Коломенского перинатального центра объявили голодовку


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