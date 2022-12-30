"Ничего хорошего для меня в этом нет": предприниматель Пригожин прокомментировал свое попадание в рейтинги по СВО

Бизнесмен Евгений Пригожин отреагировал на результаты опроса по важнейшим персонам СВО в 2022 году. Его процитировали в пресс-службе компании «Конкорд».

Предприниматель прокомментировал свое попадание в рейтинги по спецоперации. Пригожин набрал от 36 до 54%.

«Да, мне их показали. Ничего хорошего для меня в этом нет. Чем больше мы идем напролом, тем больше нас будут тормозить те, кто заинтересован в мутных схемах, и не заинтересован в победоносной войне. А кто это, я вам потом расскажу», - пояснил предприниматель.

Ранее Пригожин заявил, что хорошо погружен в обстановку на фронте. Бизнесмен назвал это своим маленьким секретом.