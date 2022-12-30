30 Декабря 2022
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Происшествия Дальневосточный ФО В России
Фото: Накануне.RU

В Южно-Сахалинске экстренно сел самолет из-за возгорания на борту

В Южно-Сахалинске экстренно посадили самолет, летевший из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский. На борту было 112 пассажиров, у одного из них загорелось портативное устройство.

"Самолет, который летел из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский, запросил экстренную посадку в Южно-Сахалинске. Причиной стало загоревшееся портативное устройство у одного из пассажиров рейса. Для устранения задымления в салоне воздушного судна людей вывели в здание аэровокзала, где они ожидают в настоящее время вылета в пункт назначения", - цитирует РИА Новости представителя аэропорта.

Mash добавляет, что у пассажира взорвался пауэрбанк, несколько других пассажиров надышались дыма - им была оказана помощь.

По предварительным данным справочной аэропорта Южно-Сахалинска, рейс в столицу Камчатки планируется в 17.00 (9.00 мск).

Отметим, что накануне вечером аналогичный инцидент произошел в Москве - в Домодедово у одного из пассажиров рейса "Уральских авиалиний" Москва - Калининград загорелся пауэрбанк. Никто не пострадал, но всех пассажиров пришлось эвакуировать по надувному трапу.

Теги: экстренная посадка, самолет, пауэрбанк



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