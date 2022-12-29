В Нижневартовске школьница угрожала другой "вспороть живот"

В Нижневартовске произошел очередной скандал с травлей детей в школе, сообщает местный телеканал N1.

Участниками скандала стали две девочки. По словам матери пострадавшего ребенка, в соцсетях одноклассница ее дочери оставила комментарий под фото с обещанием скорой расправы. Девочка позвонила матери и рассказала, что боится выходить из туалета, и отправила ей скриншот переписки с обидчицей, в которой было много оскорблений и угроз. В частности, автор сообщения угрожала, что вспорет другой девочке живот.

Кроме того, по словам матери, была угроза сексуального характера. Женщина обратилась в школу, департамент образования и полицию. Она также решила воспользоваться разрекламированной кнопкой о буллинге, которую запустили в личном кабинете школьника после поножовщины в 21-й школе. Но реакции от компетентных органов не последовало.

В департаменте образования заявляют, что работа специалистов в этих случаях ведется незаметно. По словам директора ведомства Светланы Князевой, в день обращения ситуацией заинтересовались классный руководитель, завуч, психолог, директор. Они встретились с участницами конфликта для прояснения проблемы.

Напомним, что это не первый скандал с участием детей в Нижневартовске. 6 декабря в школе №21 произошла поножовщина. Один подросток ударил второго ножом. Конфликт произошел в тамбуре до входа на первый этаж, где установлены рамки металлодетектора. Возбуждены два уголовных дела. Одно – в отношении подростка, второе – по статье "Халатность". По версии следствия, причиной конфликта между подростками могли стать "недостаточные меры, либо бездействие должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также учебного заведения по пресечению конфликтной ситуации и обеспечению безопасности учеников".

Сообщалось, что напавший с ножом подросток якобы стал жертвой буллинга.

Отметим также, что ранее в СМИ появилась информация, что ученики школы №5 якобы надругались над учеником пятого класса. Проводится проверка.