В Нижневартовске школьница угрожала другой "вспороть живот"

29 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Нужны новые подходы к выявлению бесплотников

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.ru

В Нижневартовске школьница угрожала другой "вспороть живот"

В Нижневартовске произошел очередной скандал с травлей детей в школе, сообщает местный телеканал N1.

Участниками скандала стали две девочки. По словам матери пострадавшего ребенка, в соцсетях одноклассница ее дочери оставила комментарий под фото с обещанием скорой расправы. Девочка позвонила матери и рассказала, что боится выходить из туалета, и отправила ей скриншот переписки с обидчицей, в которой было много оскорблений и угроз. В частности, автор сообщения угрожала, что вспорет другой девочке живот.

Кроме того, по словам матери, была угроза сексуального характера. Женщина обратилась в школу, департамент образования и полицию. Она также решила воспользоваться разрекламированной кнопкой о буллинге, которую запустили в личном кабинете школьника после поножовщины в 21-й школе. Но реакции от компетентных органов не последовало.

В департаменте образования заявляют, что работа специалистов в этих случаях ведется незаметно. По словам директора ведомства Светланы Князевой, в день обращения ситуацией заинтересовались классный руководитель, завуч, психолог, директор. Они встретились с участницами конфликта для прояснения проблемы.

Напомним, что это не первый скандал с участием детей в Нижневартовске. 6 декабря в школе №21 произошла поножовщина. Один подросток ударил второго ножом. Конфликт произошел в тамбуре до входа на первый этаж, где установлены рамки металлодетектора. Возбуждены два уголовных дела. Одно – в отношении подростка, второе – по статье "Халатность". По версии следствия, причиной конфликта между подростками могли стать "недостаточные меры, либо бездействие должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также учебного заведения по пресечению конфликтной ситуации и обеспечению безопасности учеников".

Сообщалось, что напавший с ножом подросток якобы стал жертвой буллинга.

Отметим также, что ранее в СМИ появилась информация, что ученики школы №5 якобы надругались над учеником пятого класса. Проводится проверка.

Теги: буллинг, угрозы, травля, школьница



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети