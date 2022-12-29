ФАС заявила о нарушениях при установлении тарифов на электричество в Свердловской области

Федеральная антимонопольная служба признала, что РЭК Свердловской области установила завышенные тарифы на электроэнергию с нарушениями. Напомним, что дневной тариф на электричество вырос на 35%.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-служба ФАС России, после роста тарифа в службу стали поступать многочисленные обращения от свердловчан. Результаты анализа показали, что РЭК действовала с нарушениями, а потому до 1 февраля должна пересмотреть тариф.

"В действиях регионального тарифного органа выявлены несоответствия действующему законодательству при установлении тарифов. Ведомство отменило постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области* от 28 ноября 2022 г. № 236-ПК "Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Свердловской области на 2023 год" и предписала РЭК установить новые тарифы в срок до 01 февраля 2023 года", - говорится в сообщении.

Напомним, что начиная с 1 декабря жители Свердловской области столкнулись с повышением стоимости услуг ЖКХ. В Министерстве экономического развития РФ отметили, что последние три года тарифы индексировались до 2 раз ниже инфляции, что позволило контролировать индексацию и сделать рост цен за ЖКХ более плавным и менее болезненным для потребителя.

Индексация тарифов изначально должна была пройти 1 июля 2023 года, однако была перенесена на декабрь текущего. Таким образом, свердловчанам не придется переживать о росте цен вплоть до 1 июля 2024 года.