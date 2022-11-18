Свердловчанам поднимут плату за ЖКХ с началом декабря

Начиная с 1 декабря жители Свердловской области столкнутся с повышением стоимости услуг ЖКХ. Как сообщали в Министерстве экономического развития РФ, индексация тарифа не выйдет за пределы 9%, однако сколько именно составит - каждый регион решит для себя сам.

Разницу в стоимости можно будет заметить в графе за холодную, горячую воду, электроэнергию, газ, отопление и ТКО. В Министерстве отметили, что последние три года тарифы индексировались до 2 раз ниже инфляции, что позволило контролировать индексацию и сделать рост цен за ЖКХ более плавным и менее болезненным для потребителя.

Напомним, что индексация тарифов изначально должна была пройти 1 июля 2023 года, однако была перенесена на декабрь текущего. Таким образом, свердловчанам не придется переживать о росте цен вплоть до 1 июля 2024 года.