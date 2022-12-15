В главном ледовом городке Екатеринбурга установлена 30-метровая ель

В ледовом городке на Площади 1905 года в Екатеринбурге установлена 30-метровая новогодняя ель.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, вечнозеленое дерево доставили в столицу Урала в ночь с 7 на 8 декабря из лесного хозяйства, расположенного в 200 километрах от Екатеринбурга. В пути она растеряла часть своего убранства и специалистам потребовалась неделя, чтобы восстановить елку. Теперь ее украсят гирляндами, а вокруг расположатся огромные ледяные подарки с веточками рябины.

Традиционные арки будут украшены светящейся надписью "300 лет" – в честь грядущего 300-летия уральской столицы. Как пояснили в мэрии, нынешний новогодний городок станет первым мероприятием в череде юбилейных проектов.

Помимо самой елки на Площади 1905 года появятся все традиционные фигуры: горки, чашки, лабиринт. Важными элементами оформления станут лесные звери, сверкающие друзы кристаллов, а также репродукция первой екатеринбургской крепости. Ель и ледовый городок будут украшать главную площадь до 15 января 2023 года.