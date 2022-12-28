Минцифры выступило против введения ограничений для IT-специалистов на выезд за пределы России

Министерство цифрового развития выступило против введения ограничений для IT-специалистов на выезд за пределы России. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

"Считаем, что ограничений никаких не нужно, более того, наверное, в этой ситуации они будут вредными. Наоборот, мы хотим сказать, что ребята, те, кто уехал, — возвращайтесь, спокойно работайте или продолжайте работать, будучи там, на российские компании", — приводят его слова РИА "Новости".

Он также сообщил о планах поставить вопрос о расширении списка IT-специальностей, позволяющих получить отсрочку от призыва на военную службу. Сейчас, как напомнил глава Минцифры, действуют жесткие нормативные акты — указ президента, постановление правительства, согласно которому есть 75 профессий, предоставляющих такое право.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что один из депутатов выступил с инициативой запретить выезд из страны для IT-специалистов.

Как сообщало Накануне.RU, в начале ноября Минцифры выступило против ограничения работы уехавших из России айтишников на российские компании. В ведомстве считают, что удаленная работа не должна отражаться на безопасности компаний, но в целом это вопрос отношений работодателя и сотрудника, государство тут не при чем.

Кроме того, в Минцифры подсчитали, сколько IT-специалистов уехали из страны с 24 февраля и до сих пор не вернулись. В рамках двух волн эмиграции до 10% сотрудников IT-компаний уехали и не вернулись. Порядка 100 тыс. IT-специалистов находятся за пределами нашей России, но около 80% продолжают из заграницы работать на российские компании.