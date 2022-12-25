Во Владивостоке вспыхнул ночной клуб. СК возбудил дело

Во Владивостоке Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту возгорания в ночном клубе.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Приморскому краю, все случилось в ночном клубе "Юник" на улице Светланской. Предварительно установлено, что возгорание началось в ночь на 25 декабря. Всех посетителей сразу же отправили на улицу. Пожар был локализован. По данным СК, никто не пострадал.

Возбуждено дело по части 1 статьи 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Сейчас следователи СКР выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе в Каменске-Уральском вспыхнул фитнес-клуб и стоящая рядом сауна. Людей пришлось срочно эвакуировать.