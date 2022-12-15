В уральском городе посетителей фитнес-клуба эвакуировали из-за пожара

В Каменске-Уральском вспыхнул фитнес-клуб и стоящая рядом сауна. Людей пришлось срочно эвакуировать.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня поступил сигнал о пожаре на улице Каменская. На площади в 30 квадратных метров огнем были повреждены кровля, стена и перекрытие здания фитнес-клуба. Также пострадала внутренняя отделка сауны, пристроенной к фитнес-клубу.

Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам было эвакуировано 30 человек. По данным МЧС, пострадавших нет.

В тушении пожара были задействованы семь единиц техники и 21 человек личного состава. Сейчас проливка и разбор сгоревших конструкций завершены. Устанавливается причина возгорания.