15 Декабря 2022
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В уральском городе посетителей фитнес-клуба эвакуировали из-за пожара

В Каменске-Уральском вспыхнул фитнес-клуб и стоящая рядом сауна. Людей пришлось срочно эвакуировать.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня поступил сигнал о пожаре на улице Каменская. На площади в 30 квадратных метров огнем были повреждены кровля, стена и перекрытие здания фитнес-клуба. Также пострадала внутренняя отделка сауны, пристроенной к фитнес-клубу.

Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам было эвакуировано 30 человек. По данным МЧС, пострадавших нет.

В тушении пожара были задействованы семь единиц техники и 21 человек личного состава. Сейчас проливка и разбор сгоревших конструкций завершены. Устанавливается причина возгорания.

Теги: сауна, пожар, фитнес-клуб, МЧС



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