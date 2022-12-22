Путин: Встреча с представителям бизнеса была отменена из-за эпидобстановки

Нестабильная эпидемиологическая обстановка в стране помешала президенту Владимиру Путину провести традиционную предновогоднюю встречу с представителями бизнеса. Об этом журналистам рассказал сам глава государства, отметив, что с каждым поддерживает контакт.

"Дело в том, что я с удовольствием всегда встречаюсь с коллегами. Но сейчас COVID начал подниматься опять, еще одна напасть - грипп свиной. Вопрос только вот в этом. Я могу так же, как и с вами встретиться. Но их нужно вместе собрать", - отметил президент.

Он также добавил, что сами капитаны бизнеса могут представлять друг для друга серьезную опасность с эпидемиологической точки зрения, а потому пока разумнее развивать диалог дистанционно.