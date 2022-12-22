В России за 11 лет на 44% выросло число секс-преступлений в отношении детей
В России за последние 11 лет на 44% выросло число секс-преступлений в отношении детей. В 2010 году таких преступлений было 9524, в 2021-м – 16887, говорится в материалах правкомиссии по делам несовершеннолетних, опубликованных на сайте Минпросвещения.
По итогам заседания комиссии нескольким регионам России рекомендовали усилить работу по профилактике сексуального насилия, передает ТАСС.
"Более 50% таких преступлений совершаются знакомым ребенку лицом, каждое пятое - членами семьи, 11% - родителями (законными представителями), 25% сексуальных надругательств совершаются лицами в состоянии алкогольного опьянения и лицами, страдающими психическими заболеваниями", - говорится в документе.
В число неблагополучных регионов попали Удмуртия, Алтайский край, Забайкалье, Архангельская, Астраханская, Белгородская, Брянская, Ростовская, Саратовская, Сахалинская, Иркутская, Ленинградская, Московская, Тюменская и Ярославская области, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.