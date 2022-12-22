В России за 11 лет на 44% выросло число секс-преступлений в отношении детей

В России за последние 11 лет на 44% выросло число секс-преступлений в отношении детей. В 2010 году таких преступлений было 9524, в 2021-м – 16887, говорится в материалах правкомиссии по делам несовершеннолетних, опубликованных на сайте Минпросвещения.