Киев срочно принял закон о суровом наказании за дезертирство

Рада оперативно приняла закон об ужесточении ответственности военнослужащих за самовольный уход с поля боя или с места службы. Закон вызвал массу критики, но режим четко дал понять, что решение принято.

На днях главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал Зеленского подписать закон для поддержания дисциплины в рядах боевиков, особенно на передовой. Самовольное оставление позиций, по его словам, только увеличивает потери личного состава.

Закон увеличивает максимальное наказание за невыполнение приказа - от 5 до 8 лет тюрьмы. Самовольное оставление воинской части или места службы в условиях военного положения или в боевой обстановке караются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет. Также вырастают штрафы и аресты.

Петиция против закона быстро набрала 25 тысяч голосов. При этом против закон многие из тех, кто считает себя "патриотом Украины". Они указывают, что закон приравнивает всех к дезертирам.

"Власть не подумала, что на Украине отсутствует военная юстиция. У нас нет военных судов. Ответственность за нарушение приказов значительно увеличит количество лжи в оценке обстановки и снизит ответственность, потому что теперь дурацкие приказы можно будет прикрывать уголовным делом, а искажение данных можно пояснить товарищам желанием спасти личный состав от незаслуженного наказания", - заявил пропагандист Юрий Бутусов.

Член комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин также опасается, что закон подменяет собой суд и прокуратуру.

"Если правоохранительная и судебная система не находит в себе сил наказывать действительно виновных, то это не означает, что нужно огульно делать виноватыми всех", – сказал он.

Закон принят в связи с большими потерями в Артемовске и случаями оставления позиций, пишут украинские телеграм-каналы. Его хотели принять еще весной, но отложили и вернулись теперь под давлением обстоятельств. Зеленский закон еще не подписал. Он должен это сделать до 28 декабря или ветировать его.