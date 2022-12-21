21 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге дома "Городка чекистов" планируют исключить из реестра ОКН?

В Екатеринбурге дома в "Городке чекистов", возможно, собираются лишить статуса памятника.
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Как сообщает Telegram-канал "СВЕТ Екатеринбург", на подъездах домов-памятников появились объявления. В них управляющая компания предлагает жителям провести собрание и решить, стоит ли исключать их дома из реестра объектов культурного наследия.

Так, одно из объявлений появилось на здании по адресу проспект Ленина, 69, корпус 13, где располагается военно-медицинская служба ФСБ. В тексте сообщается, что в адрес УК поступило письмо от управления жилищного и коммунального хозяйства администрации Екатеринбурга о проведении инвентаризации многоквартирных домов, отнесенных к объектам культурного наследия. В письме говорится, что по федеральному закону такой дом может быть исключен из реестра ОКН в случае утраты им историко-культурного значения. Для этого якобы необходимо оформить протокол общего собрания собственников о принятии соответствующего решения.

В мэрии Екатеринбурга каналу пояснили, что лишить памятники их статуса через такие собрания невозможно, а обращений от жителей пока не поступало.

Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году свердловский губернатор Евгений Куйвашев обещал сохранить "Городок чекистов" в ходе начавшейся в Екатеринбурге "реновации". Он заявлял, что власти должны его отреставрировать и реконструировать. Однако позже стало известно, что инвесторов не привлекают ОКН и здания конструктивизма, так как их реконструкция не выгодна в длительной перспективе.

Теги: Городок чекистов, дома, ОКН, Екатеринбург



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