Мэр Екатеринбурга об ОКН: есть вариант переноса и воссоздания памятника на новом месте

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о сохранении объектов культурного наследия в городе. По его словам, такие памятники можно переносить в другое место.

Ранее застройщики отмечали, что инвесторов не привлекают ОКН и здания конструктивизма, так как их реконструкция не выгодна в длительной перспективе.

Как рассказал Орлов на сегодняшней итоговой пресс-конференции, для него является очень важным сохранение исторического облика Екатеринбурга.

"А также приспособление наших объектов культурного наследия, если это возможно, для новых современных целей. У нас на базе Общественной палаты, новый состав которой был избран меньше года назад, эта работа активно ведется. И мы в этой работе принимаем самое активное участие", - заверил мэр.

По его словам, в территории, которые относятся к закону о КРТ, будут попадать и объекты культурного наследия.

"Что будет там вместо ОКН? Ничего, там будет ОКН. Если это объект культурного наследия, с ним ничего не случится. Застройщик или инициатор комплексного развития территории должен приспособить его под какие-то цели. Может, отремонтировать и городу передать. Это тоже практикуется, и мы эти вопросы сегодня обсуждаем. Например, под детский клуб или культурное учреждение", - отметил глава Екатеринбурга.

Также мэр уточнил, что есть еще один вариант: перенос и воссоздание памятника на новом месте.

"Может быть, это будет исторический квартал. Нам важно сохранить здание, чтобы оно осталось в городе. Может быть, не на этом месте, а на другом. Сегодня эти вопросы активно обсуждаются на законодательном уровне. И здесь важно сформировать интерес бизнеса к участию в этих процессах", - заключил Алексей Орлов.