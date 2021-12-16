Гостиница "Исеть" станет офисником, а Городок чекистов не будут возрождать

Инвесторов не привлекают ОКН и здания конструктивизма, так как их реконструкция не выгодна в длительной перспективе. Об этом в ходе дискуссии на тему "Прагматизация символического капитала ОКН: способы, трудности, возможности" заявила замдиректора по девелопменту "Атомстройкомплекс" Надежда Абакумова, передает корреспондент Накануне.RU.

По ее словам, из-за того, что инвесторов очень сложно привлечь для реализации подобного проекта, застройщики также не часто выказывают желание работать над восстановлением исторического здания и отдают предпочтение более выгодным проектам.

"Важным фактором для инвестора является прогнозируемость. Инвестор, когда вступает в проект, он составляет график: к этому времени нужно найти деньги, к этому - трудовые и промышленные ресурсы, к этому - найти проектировщика, к этому времени - пройти экспертизу. Работа с памятниками архитектуры абсолютно исключает такую вещь, как прогнозируемость инвестиционного проекта, а соответственно имеет огромные риски: невозможно просчитать, насколько ты застрянешь с экспертизами. Большинство инвесторов работают на кредитные деньги, а они - стоят денег. Соответственно, если ты берешь заем, пока идет широкое общественное обсуждение, если в дело вмешиваются общественники, ты за свои деньги уже начинаешь платить: ты платишь за простой, за то, что вовремя не выведены трудовые ресурсы, на которые ты рассчитывал. Инвестор не располагает таким временем, чтобы так долго находиться в проекте", - пояснила Абакумова.

В продолжение темы обсудили общественников, выступающих как стоп-кран, представитель компании также заявила, что в Екатеринбурге нет устойчивых общественных организаций, которые могли бы объединить все мнения и высказать на пару с властями инвестору, чего они хотят. В противном случае, наконец получая одобрение одних, инвестор сталкивается с "хейтом" других и снова входит в режим ожидания. Это также является одной из проблем, с которыми предстоит столкнуться при реставрации гостиницы "Исеть", которая, вероятней всего, станет офисником.

"Вкладываться в гостиницу "Исеть" как в объект гостиничный абсолютно нерентабельно, потому что тот уровень гостей, который привлекает наш город, не обеспечит ту нагрузку, которая необходима для рентабельности этого проекта. И требовать от государства найти именно такого инвестора, чтобы он оставил в гостинице "Исеть" именно функцию гостиницы, мне кажется бессмысленным, это сужает количество инвесторов и, скорее всего, делает этот поиск невозможным", - заявила Абакумова.

По аналогичным причинам представитель "Атомстройкомплекса" не верит и в возрождение Городка чекистов. По ее словам, объект собрал в себе все то, что может оттолкнуть потенциального инвестора:

памятник архитектуры, да еще федерального значения, из-за чего растягивается время на экспертизу и необходимо время для поиска нужных экспертов;

парковок рядом нет;

капремонт никогда не проводился;

экспертиза участка и состояния домов не проводилась, затраты ложатся на плечи инвестора;

объект имеет 500 собственников возрастом от 10 до 90 лет и с заработком от 10 тыс. до 100 тыс. рублей, с каждым из которых необходимо договориться;

при этом неизвестно, куда можно деть 500 человек на время проведения работ.

Именно по этой причине, шансов сохранить такие памятники как гостиница "Исеть", "Большой Урал" и "Зеленая роща" буквально в 500 раз больше, чем Городок чекистов. Более того, для капитального ремонта и устранения всех существенных проблем, необходимо заложить по 100 тыс. на 1 кв.м. из 3 тыс. кв.м.. Для таких работ будет необходимо на время пересилить всех жителей городка. Если же проводить реставрационные работы только фасадов, уже через 10 лет дома вернутся к своему нынешнему состоянию.

Третьим фактором является отсутствие у потенциальных покупателей спроса на здания конструктивизма. Так, зайдя на сайты по поиску недвижимости, можно легко найти разделы с "хрущевками" и сталинками", в то время как раздела с "авангардом" просто не существует. Более того, лишь один из 100 опрошенных, по словам Абакумовой", сможет с натяжкой назвать одну-две отличительные черты таких строений. Таким образом неосведомленность покупателей не создает спрос на рынке недвижимости, а следовательно не делает здания конструктивизма привлекательными для инвестора и его вложений.

Напомним, что в этот же день сам генеральный директор компании "Атомстройкомплекс" и заслуженный строитель России Валерий Ананьев рассказал, для чего выступил с инициативой о создании комиссии по работе с памятниками историко-культурного наследия (ИКН). По его словам, памятники находятся в таком плачевном состоянии "не от хорошей жизни".