21 Декабря 2022
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Фото: roscosmos.ru

Провести ремонт "Союз МС-22" в космосе невозможно, - источник

Провести ремонт системы охлаждения пилотируемого корабля "Союз МС-22" в космосе невозможно, сообщил РИА Новости информированный источник.

По его словам, из корабля в ходе инцидента вытекло 44 литра хладагента, находившегося под давлением в 3 атмосферы.

Даже если загерметизировать отверстие во время выхода в открытый космос, то непонятно, как закачать в радиатор столько хладагента под нужным давлением, заявил источник. После система терморегулирования еще должна пройти спецпроверку - тоже под давлением, чего на орбите в принципе сделать нельзя.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что пристыкованный к МКС пассажирский корабль "Союз МС-22" был поврежден попаданием микрометеорида или космического мусора в наружный холодильник-радиатор, расположенный на приборно-агрегатном отсеке корабля.

Повреждение было обнаружено 15 декабря при подготовке к выходу в открытый космос. Госкорпорация подтвердила, что после аварии температура в жилом объеме корабля достигала 30 градусов выше нуля, в приборно-агрегатном – 40 градусов, но потом температура стабилизировалась на уровне +30 за счет отключения систем корабля.

Специальная комиссия будет решать, можно ли вернуть экипаж на поврежденном корабле или придется запустить миссию по эвакуации с кораблем "Союз МС-23".

Теги: союз мс-22, хладагент, система охлаждения



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