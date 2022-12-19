Роскосмос может направить на МКС спасательный корабль

Пристыкованный к МКС пассажирский корабль "Союз МС-22" был поврежден попаданием микрометеорида или космического мусора в наружный холодильник-радиатор, расположенный на приборно-агрегатном отсеке корабля.

Повреждение было обнаружено 15 декабря при подготовке к выходу в открытый космос.

"Система терморегулирования корабля состоит из двух контуров — внутреннего (контур жилых отсеков) и внешнего (контур навесных радиаторов). Она предназначена для отвода тепла и охлаждения жилого объема (спускаемого аппарата и бытового отсека) и приборно-агрегатного отсека корабля", - пояснили в Роскосмосе.

В ведомстве заявили, что авария никак не отразилась на экипаже. "Корабли семейства "Союз" эксплуатируются в космосе с 1966 года и за полвека доказали свою надежность и живучесть. <…> Необходимости в экстренной эвакуации в настоящее время нет. Экипаж работает на МКС, а корабль находится в это время в законсервированном состоянии, космонавты изредка посещают его", - заявили в Роскосмосе.

Госкорпорация подтвердила, что после аварии температура в жилом объеме корабля достигала 30 градусов выше нуля, в приборно-агрегатном – 40 градусов, но потом температура стабилизировалась на уровне +30 за счет отключения систем корабля.

"Превышение температурного режима в корабле допустимо и не критично ни для функционирования техники, ни для здоровья космонавтов в случае необходимости их нахождения в корабле. Для поддержания комфортной температуры в жилом объеме "Союза МС-22" используется подача с помощью воздуховодов и вентиляторов охлажденного воздуха с российского сегмента МКС", - говорится в заявлении Роскосмоса.

Сейчас причины аварии проясняют две рабочие группы. Тесты показали, что повреждений других систем нет, но нарушения в работе будут постоянно мониторить.

Специальная комиссия будет решать, можно ли вернуть экипаж на поврежденном корабле или придется запустить миссию по эвакуации с кораблем "Союз МС-23". В первом случае предлагается в марте 2023 года выполнить штатную пересменку экипажей российского сегмента МКС, во втором — может быть ускоренно подготовлен к запуску беспилотный корабль "Союз МС-23" для замены "Союза МС-22". "Союз МС-23" находится на Байконуре и уже прошел часть испытаний перед плановым стартом в марте. Кроме того, комиссии предстоит принять решение по дальнейшей программе полета российского сегмента.

"Информация ряда телеграм-каналов о существовании некоего резервного корабля в полной готовности к запуску, который можно было бы в считанные дни или часы запустить для эвакуации экипажа МКС, не соответствует действительности! Резервным специалисты российской ракетно-космической отрасли называют корабль, который уже прошел часть подготовки на космодроме и может быть выведен на орбиту через 45 суток после возникновения нештатной ситуации на станции. На Байконуре есть в наличии такой корабль — это "Союз МС-23", - заключают в Роскосмосе.