Горелкин заявил, что теперь все будут довольны законопроектом о биометрии

Комитет Госдумы по информационной политике провел "общественное обсуждение" поправок ко второму чтению законопроекта о биометрической системе. Об этом заявил зампредседателя комитета Антон Горелкин, который числится автором законопроекта.

Он написал успокоительный текст, что комитет рекомендовал к принятию около 30 поправок - "самые дельные и правильные замечания". Теперь будто бы проект будет защищать права граждан, и это порадует всех, кто против проекта. Его многие поддерживают, потому что надо "наконец-то навести порядок на рынке биометрических данных".

Горелкин также пообещал усилить ответственность за утечки данных. Будет также создан специальный координационный совет, который будет осуществлять этический контроль над применением положений законопроекта и участвовать в дальнейшем развитии законодательства о сборе биометрии.

Сегодня планируется рассмотреть законопроект во втором чтении, но ни новой редакции, ни поправок так и не обнародовано, что возмущает представителей общественности. На слушаниях в Общественной палате РФ 15 декабря ведущая Анна Шафран заявила, что продвижение проекта противоречит недавнему указу президента РФ по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, согласно которому все реформы в области, в частности, массовых коммуникаций должны проводиться "при условии проведения широкого общественного обсуждения" (п. 18 указа). Проект о биометрии подпадает под это положение, но протаскивается в явной спешке и без широкого обсуждения. Авторы инициативы лгут, заявляя, что все замечания учтены, подчеркнула она.

"Вы кому рассказываете, что все вопросы сняты? Вы на кого работаете?" - задала вопрос Шафран.

Генеральный директор Аналитического центра "Семейная политика.РФ", председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" Павел Парфентьев обратил внимание также на успокоительную речь спикера Госдумы Вячеслава Володина, но он ей не верит. Почему так спешает? Что мешает спокойно обсудить законопроект с общественностью? Почему от людей скрывают новую редакцию проекта?

"Общественности предложен странный вариант: "Там все теперь хорошо, сами убедитесь после того, как примем", - написал эксперт.

Он отметил, что никакие поправки не решают самую главную проблему: единая общегосударственная база биометрических данных – это потенциальный инструмент тотального контроля над людьми, а также потенциальная дыра огромного размера в национальной безопасности страны и личной безопасности отдельного человека.

"Тем не менее, Дума почему-то упорно протаскивает законопроект о ЕБС. Чьи же столь масштабные интересы требуют срочного принятия такого спорного, неоднозначного, опасного и вызывающего возмущение общества и экспертов закона? Расскажите нам, пожалуйста, Вячеслав Викторович, кто заставляет депутатов делать ЭТО. Коллеги предположили, что это может быть личной инициативой Президента – но я не готов всерьез рассматривать такой вариант. Личные инициативы Президента не проводятся через единоличных депутатов-лоббистов", - считает Парфентьев.

Позже он прокомментировал "замечание" главы комитета Александра Хинштейна, что тому не нравится... название законопроекта.

"Дорогие (во всех смыслах!) законодатели, когда же вы перестанете выставлять людей идиотами?" - возмутился он.

На слушаниях в Общественной палате РФ многими отмечалось, что принятие такого закона сильно ударит по доверию населения к властям, которые решили просто проигнорировать общественное возмущение. Показательно, что авторы и сторонники законопроекта так и не встретились с оппонентами, чтобы выслушать контраргументы.