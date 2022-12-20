20 Декабря 2022
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Депутаты Госдумы предложили субсидировать первый ипотечный взнос

В Госдуме предложили субсидировать половину первого взноса по ипотеке для молодых семей, но не более 900 тыс. рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и не выше 450 тыс. в других регионах.

В настоящее время первый взнос составляет 15% от стоимости жилья.

Также в стране могут расширить семейную ипотеку — снизить ставку по кредиту на 1 п.п. в случае рождения второго и следующих детей. С соответствующей инициативой депутаты фракции "Единая Россия" направили главе кабмина Михаилу Мишустину.

Как говорят эксперты, мера поможет в преодолении демографической ямы, а также поддержит строительную отрасль.

Предложенных сумм в 900 тыс. и 450 тыс. руб. при их максимальном использовании в качестве 50% первоначального взноса будет достаточно, чтобы приобрести квартиру площадью от 70 до 95 кв. м, например, в Ростове-на-Дону, Перми, Красноярске, Санкт-Петербурге, Волгограде, Челябинске, Омске, от 57 до 67 "квадратов" — в Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Краснодаре, и от 49,3 кв. м — в Москве.

Площадь стандартной однокомнатной квартиры составляет 30–35 кв. м, двухкомнатной — 50–55 кв. м, трехкомнатной — от 60 и более "квадратов", сообщают "Известия".

Напомним, Центральный банк России, который активнее всех выступал за своевременное сворачивание программы льготной ипотеки, смирился с тем, что проект будет продлен. Регулятор намерен тщательно отслеживать нарушения и сомнительные схемы, связанные с льготной ипотекой.

Теги: Госдума, ипотека,



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