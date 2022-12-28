28 Декабря 2022
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Экономика В России
Фото: http://kirovsity.ru/avto/

Центробанк предложил ограничить получение льготной ипотеки для одного заемщика

Банк России выступает за то, чтобы программа льготного ипотечного кредитования была более адресной.

Как заявила директор департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова, однократная выдача льготной ипотеки в одни руки позволит избежать инвестиционного спроса, который усиливает рост цен на рынке недвижимости и снижает доступность жилья.

"Чтобы повысить адресность, следует предусмотреть, что льготной ипотекой можно воспользоваться только один раз. Это позволило бы избежать дополнительного инвестиционного спроса, когда люди берут несколько кредитов и вкладываются в недвижимость",— сообщила Данилова.

Также ЦБ РФ считает, что кредитные организации недооценивают риски ипотеки по околонулевой ставке от застройщика. Директор департамента отмечает, что по таким видам кредитов является экономически обоснованным повышение резервов. "В первом квартале 2023 года планируется внести изменения в положение 590-П, которое регламентирует расчет банками резервов",— подчеркнула она, сообщают "Известия".

Ранее в Госдуме предложили субсидировать половину первого взноса по ипотеке для молодых семей, но не более 900 тыс. рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и не выше 450 тыс. в других регионах.

Теги: ипотека, ЦБ РФ, жилье, недвижимость



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.12.2022 02:01 Мск Депутаты Госдумы предложили субсидировать первый ипотечный взнос
Ранее 16.12.2022 16:02 Мск ЦБ смирился с продлением льготной ипотеки и будет бороться с "перегибами"


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