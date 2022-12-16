ЦБ смирился с продлением льготной ипотеки и будет бороться с "перегибами"

Центральный банк России, который активнее всех выступал за своевременное сворачивание программы льготной ипотеки, смирился с тем, что проект будет продлен. Регулятор намерен тщательно отслеживать нарушения и сомнительные схемы, связанные с льготной ипотекой.

Например, глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает, что все схемы по так называемой "ипотеке от застройщиков" нужно закрывать. ЦБ будет применять соответствующее регулирование, попросил запретить использование льготных госпрограмм на такие ипотеки.

Накануне президент России Владимир Путин объявил о продлении программы льготной ипотеки, хотя и Минфин, и ЦБ строили планы на ее сворачивание и более адресную работу с предоставлением льгот. Но в итоге льготно прокредитоваться россияне смогут до 1 июля 2024 года, ставка немного вырастет – до 8% (что все равно дешевле рынка).