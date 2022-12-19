19 Декабря 2022
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Общество Санкт-Петербург
Фото: SERGEI ILNITSKY/POOL/EPA/REX/Shutterstock

"Второго Бога быть не может": Пригожин раскритиковал Беглова за отказ помочь с похоронами героя ЧВК "Вагнер" Меньшикова

Комментируя отказ губернатора Петербурга Александра Беглова оказать помощь в захоронении героически погибшего в зоне СВО бойца ЧВК «Вагнер» Дмитрия Меньшикова, предприниматель Евгений Пригожин заявил, что градоначальник возомнил себя Господом Богом.

Предприниматель возмущен поведением губернатора, который препятствуют захоронению героя СВО на Аллее Славы. По словам Пригожина, таких как Беглов общество может раздавить как клопа.

«Беглов распоряжается, чьи тела могут быть преданы земле, а чьи нет. Моё мнение, второго Бога быть не может, Бог один», - цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Бизнесмен отметил, что Дмитрий Меньшиков, как и многие бойцы, не имел каких-то выдающихся заслуг. Однако когда пришло время защищать Родину, обычный русский парень взял автомат и пошел бороться с врагом.

Даже несмотря на тяжелое ранение, Меньшиков не ушел с поля боя – отказавшись от эвакуации, боец умер от потери крови.

Резюмируя, Пригожин поблагодарил Меньшикова, заявив, что память о нем будет жить вечно.

Теги: евгений пригожин, александр беглов, чвк вагнер, дмитрий меньшиков, аллея славы



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