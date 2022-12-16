16 Декабря 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В тюменском учебном центре скончался мобилизованный житель Прикамья

В Тюменском военном учебном центре скончался 34-летний мобилизованный житель Косинского района. Об этом сообщает "Ъ" со ссылкой на источник в учебном центре.

По факту смерти военнослужащего проводится проверка. В настоящий момент известно, что следов насильственной смерти или суицида не обнаружено. На протяжении всего периода пребывания в Тюмени мобилизованный ни разу не обращался к медикам, жалоб на состояние здоровья не зафиксировано.

В правительстве Прикамья подтвердили Накануне.RU гибель мобилизованного. Семье погибшего будет оказана вся необходимая поддержка. Минобороны РФ выплатит семье страховку в связи со смертью военнослужащего при исполнении служебных обязанностей.

Напомним, в конце ноября в этом же учебном центре скончался мобилизованный житель Пермского края Дмитрий Мошев. Он также не обращался к медикам.

Теги: мобилизованный, учебный центр



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