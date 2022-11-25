25 Ноября 2022
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Происшествия Тюменская область Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В учебном центре Тюмени скончался мобилизованный пермяк

В учебном центре в Тюмени от остановки сердца скончался мобилизованный житель Пермского края Дмитрий Мошев. Информацию Накануне.RU подтвердили в пресс-службе краевого правительства.

"Сотрудники медчасти сообщают, что на протяжении всего периода пребывания в Тюмени Дмитрий Мошев ни разу не обращался к медикам, жалоб на состояние здоровья не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Семье погибшего оказывается поддержка. Их сопровождают сотрудники краевого минсоцразвития. Будет оказана помощь в организации похорон. Минобороны РФ будет выплачена страховка в связи со смертью военнослужащего при исполнении служебных обязанностей.

49-летний Дмитрий Мошев работал в территориальном управлении Минсоцразвития по Краснокамскому и Нытвенскому городским округам. Состоял в запасе в звании офицера и был мобилизован. У мужчины осталась жена и двое сыновей.

Теги: мобилизация, Дмитрий Мошев, минсоцразвития



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