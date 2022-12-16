16 Декабря 2022
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Фото: пресс-служба ПАО &quot;Ростелеком&quot;

Импортозамещение: "Ростелеком Контакт-центр" полностью перешел на собственное ПО

"Ростелеком Контакт-центр" завершил внедрение собственных цифровых ИТ-продуктов в работу операторов: омничат, чат-боты и систему управления знаниями.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Ростелеком Контакт-центра", все сервисы разработаны командами сотрудников компании. Омничат и система управления знаниями уже зарегистрированы в реестре отечественного ПО. Первым клиента в контакт-центре теперь встречает русский виртуальный собеседник – хорошо настроенный робот, имеющий высокую пропускную способность и детально проработанный сценарий обслуживания. Он обеспечивает качественный сервис по обработке и ведению обращений.

Один бот берет на себя рутинную работу нескольких сотен операторов, обрабатывая до 40% трафика обращений. При этом "Ростелеком Контакт-центр" фиксирует рост востребованности цифровых помощников по сравнению с прошлым годом на 30%.

"Разработка собственных цифровых продуктов полностью соответствует политике импортозамещения, принятой в компании. Мы используем собственные решения в работе и предлагаем их рынку. И нам есть, чем гордиться. Например, система управления знаниями позволяет сотруднику мгновенно получить доступ к информации по продукту или услуге. Все данные находятся в "одном окне" и доступны с любого рабочего места. Чат-боты могут защитить персонал "горячих линий" от эмоционального выгорания и высвободить время для интеллектуальной работы. Омничат позволяет оператору эффективно обслуживать все неголосовые обращения клиентов в одном окне", - отмечает генеральный директор "Ростелеком контакт-центра" Сергей Шишмарев.

Теги: Ростелеком Контакт-центр, боты, обращения



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