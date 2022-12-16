Пермяк получил 15 лет "строгача" за изнасилование несовершеннолетней девочки

В Перми осужден житель Орджоникидзевского района за совершение семи преступлений по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

С августа 2019 г. по конец февраля 2019 мужчина систематически совершал эти действия в отношении приемной дочери своей сожительницы.

"Приговором суда виновному назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1,5 года", - сообщили в СКР.