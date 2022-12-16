16 Декабря 2022
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Политика Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Урале оштрафован скандально известный председатель думы

Председатель городской думы Каменска-Уральского Валерий Пермяков оштрафован за несвоевременное рассмотрение обращений.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, 24 августа этого года в думу обратились представители спортивной общественности по вопросу создания аллеи спортивной славы Каменска-Уральского. Однако, как показала проверка, в установленный законом 30-дневный срок их обращение не было рассмотрено, а ответ на него не подготовлен.

Прокуратура Каменска-Уральского возбудила против Валерия Пермякова административное дело по статье 5.59 КоАП РФ (Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Суд оштрафовал председателя думы на 5 тысяч рублей.

Напомним, ранее Пермяков не раз становился фигурантом скандалов. Так, минувшей осенью он выступил с агитационной речью на школьной линейке, после чего его словами заинтересовалась полиция. А до этого председатель думы Каменска-Уральского весьма оригинально поздравлял горожан с наступающим Новым годом.

Теги: Пермяков, дума, председатель, штраф



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