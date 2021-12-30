30 Декабря 2021
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открытие ледового городка (2021) | Фото: пресс-служба администрации Каменска-Уральского

"Пусть сдохнут все…" Спикер уральской думы поздравил народ с наступающим

Председатель городской думы Каменска-Уральского Валерий Пермяков выдал довольно оригинальное поздравление с наступающим Новым годом.

Речь чиновник произнес на открытии ледового городка. Видео поздравления опубликовал сегодня паблик "Подслушано Каменск-Уральский".

"Гип-гип ура, ура, ура! Пусть сдохнут все, кто против нас пойдет!", - крикнул Пермяков в микрофон, стоя на сцене.

В комментариях к записи были шокированы таким спичем.

"Это типа из разряда "мы не просили вас рожать", "Думаешь, что дно уже пробито. А нет, снизу опять постучали", "Это сколько же выпить надо, чтобы такую ахинею нести?", "В отставку собрался", - пишут уральцы.

Любопытно, что в отчете об открытии ледового городка на официальном сайте администрации Каменска-Уральского никакого упоминания о поздравлении Валерия Пермякова нет. Говорится лишь, что участники открытия, среди которых был и спикер думы, отметили вклад директора парка Ольги Кирчиковой и поблагодарили ее за проделанную работу.

Теги: Пермяков, поздравление, Каменск-Уральский



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